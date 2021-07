Bloccato il traffico dei treni, evacuata la stazione ferroviaria di Brindisi, inibito il transito veicolare sul cavalcavia De Gasperi.

Queste le misure assunte in via precauzionale a Brindisi, a causa di una perdita di butilena dal sesto dei sette vagoni di un convoglio in transito presso la stazione del capoluogo messapico.

Dalle 17.30 circa è sul posto una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Brindisi che è al lavoro per mettere in sicurezza la zona, mentre la Polizia Locale e la Polizia di Stato sono impegnate a regolare il traffico di auto e di viaggiatori.

La situazione è al momento sotto controllo.

Queste le info per gli automobilisti:

Per chi si muove dal centro verso il cavalcavia può deviare in via Indipendenza e via Nazario Sauro; per chi si muove dal quartiere Commenda può deviare in via Tirolo e via Martiri delle Fosse Ardeatine.

Questi i treni direttamente coinvolti:

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50)

• FA 8889 Milano Centrale (12:05) – Lecce (21:00)

• FA 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22:53)

• FA 8315 Roma Termini (15:10) – Lecce (20:35)

• FA 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:23)

• FB 8891 Milano Centrale (12:35) – Lecce (21:53)

• FB 35515 Venezia Santa Lucia (15:05) – Lecce (23:45)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) – Lecce (20:30)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (23:03)

• ICN 758 Lecce (18:31) – Milano Centrale (7:12)

• ICN 752 Lecce (19:20) – Milano Centrale (7:00)

• ICN 754 Lecce (20:20) – Torino Porta Nuova (9:11)

• RV 4449 Bari Centrale (17:01) – Lecce (18:44)

• RV 4427 Bari Centrale (18:01) – Lecce (19:42)

• RV 4429 Bari Centrale (18:31) – Lecce (20:11)

• RV 4442 Lecce (20:13) – Bari Centrale (21:54)

• RV 4441 Bari Centrale (21:01) – Lecce (22:42)

• R 4421 Bari Centrale (16:40) – Lecce (18:34)

• R 19983 Taranto (16:52) – Brindisi (17:59)

• R 19982 Brindisi (18:09) – Taranto (19:22)

• R 19985 Taranto (18:49) – Brindisi (20:01)

• R 4440 Lecce (19:03) – Bari Centrale (20:56)

• R 23583 Bari Centrale (19:37) – Brindisi (21:06)

• R 19984 Brindisi (20:18) – Taranto (21:23)

• R 4439 Bari Centrale (20:36) – Lecce (22:22)

• R 4446 Lecce (21:13) – Bari Centrale (23:04)

Treno parzialmente cancellato:

• RV 4432 Lecce (17:13) – Bari Centrale (18:54): cancellato tra Brindisi (17:39) e San Vito dei Normanni (17:47)

Treno cancellato:

• RV 4438 Lecce (18:13) – Bari Centrale (19:54)