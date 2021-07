Questa mattina, in Bari, i militari delle Compagnie Carabinieri di Brindisi, Fasano e San Vito dei Normanni, supportati nella fase esecutiva da quelli del Comando Provinciale di Bari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi (dott. Maurizio Saso) su richiesta della locale Procura della Repubblica (direzione e coordinamento del Pubblico Ministero dott. Alfredo Manca), nei confronti di 3 individui, tutti raggiunti da custodia cautelare in carcere, indagati per furto in abitazione in concorso in danno di almeno 8 obiettivi accertati, consumati o tentati, ubicati in provincia di Brindisi.

Uno di essi era già detenuto in carcere mentre gli altri due erano agli arresti domiciliari.

L’indagine è stata condotta da Ufficiali di P.G. del NOR – Sezione Operativa della Compagnia di Brindisi, in un brevissimo lasso di tempo, a seguito di un considerevole incremento dei furti in abitazione nella provincia di Brindisi avvenuti tra il 29 marzo e il 17 aprile 2021.

L’attività investigativa ha consentito di rilevare l’operatività di un gruppo di individui, caratterizzato da un elevato grado di organizzazione e specializzazione, dedito ai furti in abitazione, asportando qualche oggetto che abbia valore economico (monili, elettrodomestici e denaro contante);

Tutti i furti sono stati condotti con lo stesso modus operandi. In particolare sono stati perpetrati in pieno giorno, da individui che hanno agito a volto scoperto, indossando sovente la mascherina chirurgica e/o cappellini con visiera.

Per raggiungere gli obiettivi, i tre hanno utilizzato una Fiat Bravo di colore grigio, provvedendo, in qualche caso, ad alterare le targhe a mezzo di lettere adesive che modificavano la sequenza alfa-numerica.

Poi due di loro eseguivano materialmente i furti, mentre un terzo soggetto rimaneva principalmente alla guida dell’auto, salvo scendere per prelevare la refurtiva consegnata dai complici ed occultarla in auto.

Nel complesso, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire otto episodi di furto in abitazione, tra consumati e tentati, avvenuti in provincia di Brindisi, e più precisamente a Montalbano di Fasano, Cisternino (frazione Casalini), Carovigno, San Vito dei Normanni, San Pietro Vernotico (tre volte) e Latiano.

I tre malviventi erano stati arrestati in flagranza di reato il 20 aprile scorso, quando militari della Compagnia Carabinieri di Brindisi hanno ingaggiato un rocambolesco inseguimento dopo che la loro auto non si era fermata all’alt dei militari.

L’inseguimento è proseguito ad alta velocità per circa 35 minuti percorrendo oltre 30 km, per poi terminare la corsa sulla complanare SS7 a Brindisi in ragione dell’accerchiamento da parte di numerose pattuglie di quest’Arma nel frattempo fatte intervenire, episodio questo che ha permesso una compiuta identificazione dei tre.