Nel pomeriggio del 20 gennaio u.s., i Carabinieri della Stazione di Fasano (BR), a seguito di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà due giovani brindisini perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Da qualche settimana i Carabinieri indagano su una serie di furti in danno di ville ubicate nella periferia della zona della Selva di Fasano dalle quali sono state asportate alcune anfore di terracotta, meglio conosciute col nome “capasoni”, utilizzate per impreziosire le citate dimore.

I controlli del territorio e le investigazioni dei Carabinieri hanno consentito di acquisire, dalle telecamere di sorveglianza collocate in prossimità dei luoghi interessati dai furti, alcune immagini che immortalano due individui intenti a trafugare e caricare su automezzi le anfore adibite a ornamento del giardino di una villa del luogo.

La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ulteriori elementi emersi dalle indagini hanno permesso ai militari della locale Stazione Carabinieri di identificare i due soggetti e procedere alla loro denuncia in stato di libertà.

I servizi di controllo del territorio saranno reiterati sistematicamente al fine di prevenire ulteriori reati.

È importante prestare la massima attenzione, rivolgendosi alle forze dell’ordine in caso di necessità, reale o presunta, non esitando a chiamare i Carabinieri per segnalare movimenti sospetti che vengono notati nelle campagne ed eventualmente a presentare denuncia. Il numero 112 è gratuito.