É stato appena pubblicato il calendario del viaggio della Fiamma Olimpica di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina del febbraio 2026. La Fiamma Olimpica partirà il 6 dicembre 2025 da Roma, toccherà tutte le regioni italiane, e si chiuderà il 6 febbraio 2026 a San Siro con Cerimonia di Apertura dei Giochi.

Dal detto calendario risulta che la Fiamma Olimpica passerà da quasi tutte le città d’Italia, ma non da Brindisi, essendo previsto il passaggio nei giorni 19-20-21 gennaio solo nelle città di Lecce, Taranto e Bari, ma non da Brindisi, benché per andare da Lecce a Taranto o da Lecce a Bari occorra passare da Brindisi. È una vera offesa, direi un vero e proprio oltraggio, alla città di Brindisi ed alla sua storia millenaria, essendo stata Brindisi per secoli il principale se non unico porto di imbarco o di arrivo dalla Grecia.

Lascia veramente esterrefatti l’apprendere che una Fiamma Olimpica proveniente dalla Grecia sbarchi a Roma per poi attraversare quasi tutte le città italiane ignorando Brindisi ed i suoi millenari rapporti con la Grecia, tanto da essere Brindisi , proprio per tali ragioni storiche, anche sede di un Consolato dalla Grecia.

Come si fa a pretendere di essere rispettati agli importanti tavoli di crisi aperti per cercare di risolvere le gravi crisi aziendali che stanno investendo il territorio di Brindisi, quando non si è capaci di difendere neppure la storia della nostra città e di farne rispettare la sua centralità ed importanza ?

È come si pretende di candidare Brindisi capitale della cultura quando non si ricorda al Governo e ad un Comitato Olimpico di Olimpiadi invernali che si svolgeranno nella nostra nazione, il dovere che la Fiamma Olimpica debba necessariamente passare per Brindisi ?

E tutto questo è passato del tutto inosservato da parte dell’amministrazione cittadina, del tutto silente sul punto, come sempre quando non occorre disturbare i propri rappresentanti nazionali ? Fino a quando si abuserà della pazienza e della tolleranza dei cittadini di Brindisi ?

Il Movimento 5 stelle come sempre non sarà silente e si batterà in ogni sede per la tutela della città di Brindisi.

Roberto Fusco

capogruppo del Movimento 5 stelle al Comune di Brindisi.