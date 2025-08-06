Marchionna esce ancora una volta allo scoperto e conferma che vuole tenere Brindisi legata al gas di Edison ed al carbone di Cerano fino al 2038

Dopo la bocciatura dell’ordine del giorno sul nucleare presentato dal M5S e da tutta l’opposizione, e dopo la rinuncia al ricorso contro EDISON, il sindaco Marchionna esce allo scoperto e si dichiara favorevole alla prosecuzione della produzione a carbone fino al 2038, confermando di essere l’uomo prescelto dalle lobby del carbone e del fossile per tenere Brindisi inchiodata al proprio stato di povertà, che ha fatto fuggire e continua a far fuggire migliaia di giovani.

Una posizione anacronistica e gravissima, che condanna Brindisi a un futuro senza visione e senza innovazione.

Invitiamo ancora una volta il Sindaco a rassegnare le dimissioni e a sottoporre questa sua idea di sviluppo alla città e al voto dei cittadini. È in ballo il destino di Brindisi per i prossimi decenni, rappresentando sin d’ora che ci opporremo con tutte le nostre forze a questa scellerata idea di regresso della nostra città.

Avv. Roberto Fusco

Capogruppo Movimento 5 Stelle Brindisi