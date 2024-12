In merito all’ordine del giorno riguardante l’adeguamento della viabilità di contrada Masseriola, il sottoscritto, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Brindisi, ha espresso voto contrario, risultando l’unico consigliere ad opporsi.

Tale decisione è stata presa come gesto di protesta e motivata nel mio intervento in consiglio comunale. Ho manifestato la mia contrarietà al progetto in quanto ritengo inaccettabile che, nella progettazione della nuova viabilità, non sia stata prevista una soluzione per risolvere anche il problema della viabilità del quartiere La Rosa, che poteva agevolmente inserirsi con una viabilità aggiuntiva che avrebbe consentito un migliore deflusso degli utenti dei centri sportivi ubicati in contrada Masseriola, risolvendo anche l’isolamento che da decenni affligge il quartiere La Rosa.

La Rosa era già stato oggetto di un ordine del giorno adottato all’unanimità dal consiglio comunale. Non prevedere un intervento in tal senso rappresenta, a mio avviso, una grave occasione persa, una mancata opportunità per affrontare e risolvere una questione che da tempo affligge i residenti del quartiere.

Per tale motivo, ho ritenuto necessario esprimere la mia opposizione, quale atto di protesta, ribadendo l’importanza di un’azione amministrativa che tenga conto delle reali necessità del territorio e dei suoi cittadini.

Avv. Roberto Fusco

Capogruppo Movimento 5Stelle

Consiglio Comunale Brindisi.