Il Presidente Leone regala alla società la classica ciliegina sulla torta, mettendo a segno un grande colpo di mercato, completando la rosa della stagione che sta per cominciare e mettendo a disposizione di Mr Mattia De Simone, una rosa di tutto rispetto. Un giusto mix, tra giovani e esperti della categoria, nonché tra vecchio blocco consolidato e l’aggiunta di nuovi calcettisti di indubbio valore.

Una trattativa chiusa grazie all’impegno sinergico, del Presidente e del Direttore Marketing, Domenico De Simone.

Franco Marvich è un Pivot, classe 93, con esperienze pregresse in C1 a Modena (s.s. 19-20) con il Modena Calcio a 5 e l’anno successivo in B, sempre a Modena, con il Modena Cavezzo Futsal. L’anno successivo si trasferisce in Sardegna, al Ce Chi Ciak di Serramanna (Cagliari), sempre in B, dove mette a segno 21 gol (s.s. 21-22). Nel campionato 22-23, scende di categoria e approda al Football Latiano (Brindisi), dove realizza 30 gol e contribuisce con pieni meriti alla vittoria del campionato.

Ha accettato la proposta biancazzurra senza indugiare, convinto della bontà del progetto e voglioso di continuare a ben figurare e magari regalare qualcosa d’importante alla piazza brindisina.

Il sodalizio biancoazzurro è abituato a restare con i piedi per terra e tagliare i traguardi, man mano che si presentano. Può essere scaramanzia o forse esperienza, ma come tutti sappiamo, nello sport come nella vita, ci sono sempre imprevisti e non sempre si ottengono i risultati prefissati.

Di sicuro c’è voglia di far bene e migliorare la posizione dello scorso campionato, la squadra non manca e ci auguriamo di poter assistere una stagione divertente e piena di soddisfazioni.

