Il Comune di Fasano informa che la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Puglia informa che, su richiesta del capo delegazione G7, il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia intende organizzare, dal 12 al 15 giugno 2024 in Fiera del Levante a Bari, un’esposizione temporanea dedicata all’identità pugliese, finalizzata a promuovere le eccellenze manifatturiere pugliesi e l’attrattività del territorio verso la stampa internazionale.

L’esposizione temporanea, che avrà come focus principale le eccellenze della Puglia, infatti potrà essere realizzata in concomitanza con i lavori del Vertice internazionale G7, il forum intergovernativo che riunisce sette paesi altamente industrializzati (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti a cui si aggiunge l’Unione Europea) che si svolgerà in Puglia dal 12 al 15 giugno 2024.

L’esposizione temporanea “Le eccellenze della Puglia per il G7” punta a promuovere le eccellenze del sistema di offerta pugliese attive nei seguenti comparti: Aerospazio, Green Energy, Meccanica – Meccatronica, Intelligenza artificiale, Agroalimentare, Turismo e Cultura.

L’esposizione temporanea potrà ospitare fino ad un massimo di n. 15 PMI e start-up pugliesi, i cui prodotti saranno selezionati ad insindacabile giudizio di apposita commissione all’uopo nominata, al fine di assicurare coerenza ed efficacia dell’esposizione con il format allestitivo concordato con la presidenza Consiglio dei Ministri, delegazione G7.

Requisiti delle aziende partecipanti

Le aziende pugliesi interessate a partecipare all’iniziativa promozionale devono possedere i seguenti requisiti al momento di presentazione della candidatura:

• essere imprese PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di competenza oppure essere Start-up innovative, istituite ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni.

Inoltre le aziende devono:

• disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;

• disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese;

• disporre di personale in grado di comunicare in lingua inglese;

• proporre prodotti originali e coerenti con gli obiettivi dell’esposizione.

Selezione degli oggetti

Le imprese interessate a candidare le proposte dei prodotti da esporre in Fiera del Levante in locali e spazi situati nelle immediate vicinanze del centro stampa, devono compilare – entro le ore 12 del 27 maggio 2024 – la relativa scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale contenente massimo 3 proposte di prodotti accessibile cliccando: https://docs.google.com/forms/d/1sFvt57fkecxLbWuxytmobsZ1lgL8zZKIA3KuVMM8OJg/

Ufficio Stampa

Città di Fasano