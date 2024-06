Oggi, a Borgo Egnazia è iniziato il tanto atteso Summit G7, un incontro di massima importanza che vede la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo delle principali economie mondiali e di tanti altri leader mondiali.

La giornata inaugurale è ricca di eventi e discussioni su temi cruciali come l’Africa, il cambiamento climatico, lo sviluppo globale e la crisi in Ucraina.

La giornata è iniziata alle 10:30 con l’arrivo dei leader, accolti dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I partecipanti sono stati ricevuti con una calorosa accoglienza a Borgo Egnazia, dove è stata scattata la tradizionale foto di famiglia che ha segnato l’inizio ufficiale del summit.

Dalle 11:15 alle 12:30, si è svolta la prima sessione in formato G7, focalizzata sull’Africa, il cambiamento climatico e lo sviluppo. Durante questa sessione, i leader hanno discusso strategie per affrontare le sfide climatiche e promuovere lo sviluppo sostenibile nel continente africano.

Dopo una breve pausa alle 12:30, i lavori sono ripresi alle 12:45 con la seconda sessione, dedicata al Medio Oriente. Questa sessione, che ha incluso una colazione di lavoro, ha permesso ai leader di confrontarsi su questioni geopolitiche e di sicurezza nella regione.

Programma nutrito anche nel pomeriggio.

Alle 14:00, una breve pausa e poi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglie il Capo di Stato ucraino.

Alle 14:15, spazio alla terza sessione, suddivisa in due parti: la prima in formato G7 + UKR, concentrata sulla situazione in Ucraina, e la seconda, dalle 15:15 alle 16:00, riservata ai soli membri del G7.

Il pomeriggio prosegue con un’ora dedicata agli incontri bilaterali tra i leader, per offrire un’opportunità per dialoghi più approfonditi e collaborazioni future.

Alle 17:00, c’è il side event sulla G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment, un’iniziativa volta a promuovere investimenti infrastrutturali a livello globale.

Dpoo le 18.00 trasferimento al San Domenico Golf, dove i Capi di Stato e di Governo partecipano alla trdizionale cerimonia delle bandiere, seguita da un’altra foto di famiglia. Successivamente, i leader si trasferiscono nei rispettivi alloggi per una breve pausa.

La serata è caratterizzata dal momento di grande eleganza e cultura al Castello Svevo di Brindisi. I leader, accompagnati dalle loro consorti, accolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, partecipano ad un aperitivo e un evento culturale, che culmina in una cena ufficiale.

Conclusione della Giornata

La giornata si conclude con il rientro dei leader e delle loro consorti a Borgo Egnazia alle 22:30.