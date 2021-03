Il Gal Terre del Primitivo (che interessa i comuni brindisini di Erchie, Oria, Torre S. Susanna) organizza un Webinar di presentazione del BANDO B 6: Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo della produzione tipica locale. intervento mira alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio delle Terre del Primitivo, attraverso investimenti nelle aziende agricole e in quelle che operano nella trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. L’intento è quello di favorire la qualificazione aziendale anche in direzione dell’accoglienza dei visitatori e all’introduzione dell’innovazione tecnologica, in un quadro di miglioramento delle performance di sostenibilità del sistema di produzione alimentare, di sviluppo delle filiere agroalimentari locali e di crescita di competitività del settore della produzione tipica locale. Aumentando le opportunità di commercializzazione dei prodotti tipici locali si incrementa automaticamente il sistema di offerta di turismo sostenibile e turismo outdoor consentendo “un’esperienza” nei luoghi di produzione e la conoscenza delle tradizioni e delle tecniche attuali e di una volta. Gli stessi luoghi di produzione potranno divenire tappe di un percorso enogastronomico e del gusto ad hoc che si inserisce appieno nella strategia del Museo Diffuso delle Terre del Primitivo.

Localizzazione

Gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Manduria, Avetrana, Lizzano, Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria, Torre S. Susanna.

Beneficiari

I soggetti beneficiari del presente bando sono:

• Micro e piccole imprese agricole singole o associate (rientranti nella classificazione ATECO 2007 nella sezione 01)

• Micro e piccole imprese singole o associate come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che operano nel settore della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e rientranti nelle sezioni 10 (ad esclusione delle categorie 10.8 e 10.9) e 11 della classificazione ATECO 2007; il prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto agricolo può non essere un prodotto compreso nell’Allegato I del Trattato.

Entità del sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento.

L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a € 130.000,00 e inferiore a € 30.000,00.

Scadenze

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso. I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.

L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica, secondo il Modello 2, nonché l’elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS per il medesimo intervento (Modello 2A) allegati al presente Avviso.

Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/04/2021

I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 24/02/2021 (termine iniziale) e alle ore 23,59 del giorno 12/04/2021 (termine finale).

La scadenza per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata, corredata di tutta la documentazione è fisssata alla data del 19/04/2021.

L’incontro, rivolto a tutte le micro e piccole imprese singole o associate, è previsto per Giovedì 4 marzo 2021, H. 16.00.

Per poter partecipare all’incontro è necessario prenotarsi registrando la mail sulla quale verrà inviato il link di accesso. Se non hai ancora ricevuto le credenziali di accesso, clicca sul pulsante “inviami link di registrazione” e inserisci i dati richiesti.

https://mailchi.mp/59faba4ecff7/9n6uj9q9wd