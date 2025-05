La Valtur Brindisi è pronta ad affrontare la fase playoff di Serie A2, dopo l’entusiasmante cavalcata che l’ha vista prevalere da assoluta protagonista dapprima con Avellino e successivamente a Verona, sempre in trasferta.

Due successi decisivi che valgono lo scontro ai quarti di finale conto Rimini e la possibilità di giocare nuovamente al PalaPentassuglia avvalendosi del supporto di tutti i tifosi biancoazzurri.

Al termine della fase di prelazione riservata agli abbonati, il PalaPentassuglia risulta riempito al 60%.

La strada per il sold out in gara tre è tracciata!

QUARTI DI FINALE PLAYOFF

Valtur Brindisi vs RivieraBanca Rimini: gara 3 – venerdì 16 maggio ore 20:30 @PalaPentassuglia

VENDITA LIBERA

Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati a prezzo ridotto, dalle ore 09:30 sono acquistabili al New Basket Store e online sul sito www.vivaticket.it tutti i posti non confermati e attualmente disponibili. Per i non abbonati il prezzo di riferimento è presente nella colonna “Intero”.

MODALITÀ DI ACQUISTO:

• c/o New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (aperto dalle ore 09:30-13:00 e dalle ore 16:45-20:15);

• c/o tutti punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio;

• online sul sito www.vivaticket.it

• al botteghino del Pala Elio il giorno della partita (apertura 90 minuti prima della palla a due)

N.B.: si ricorda che per gli acquisti effettuati online e PV verrà applicato un prezzo di prevendita di €1,50.

GRAFICA PREZZI

Ufficio Stampa Valtur Brindisi