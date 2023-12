Valentina Farina, già Garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi, è la nuova rappresentante indicata nel Coordinamento Nazionale eletta dai Garanti provinciali e della città metropolitana.

Nelle giornate del 6 e 7 dicembre si è tenuta la Conferenza dei Garanti territoriali, presieduta dal Portavoce nazionale Samuele Ciambriello che ha riunito la Conferenza dei Garanti per istituire il Forum dei Garanti regionali e delle province autonome, il Forum dei Garanti provinciali e delle Città metropolitane e il Forum dei Garanti comunali. Ciascun Forum ha eletto il proprio coordinatore, il quale ha la facoltà di rappresentanza all’interno della Conferenza e nelle relazioni esterne.

Il Coordinamento nazionale si impegna a collaborare con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, elaborare delle proposte legislative da sottoporre ai soggetti aventi potere di iniziativa e ad avere rapporti costanti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Alla fine della Conferenza Nazionale il Portavoce Ciambriello ha dichiarato: “La Conferenza nazionale svolge l’attività di rappresentare i Garanti territoriali nei rapporti istituzionali con le Autorità competenti, con particolare riferimento alle rappresentanze istituzionali delle Regioni e degli Enti locali. La Costituzione è il baluardo del nostro agire, siamo autorità indipendenti e legittimate da leggi Regionali e delibere di nomine. La politica aiuta, coordina, ma non detta regole a noi come istituzioni di garanzia”.