La GAW ASSI Basket Brindisi scalda i motori in vista della prossima stagione e lo fa con due innesti di peso, pronti a far decollare il progetto biancorosso: Luigi Brunetti e Daniel Datuowei sono ufficialmente nuovi giocatori della formazione allenata da coach Luca Laghezza.

Luigi Brunetti: esperienza, fisicità e leadership sotto canestro

Con i suoi 205 cm per 95 kg, Luigi Brunetti è un acquisto di assoluto spessore per la categoria. Classe 1988, nato a Conversano, è un lungo di comprovata affidabilità, capace di giocare sia da ala grande che da centro. Il suo curriculum parla da sé: 12 stagioni in Serie B con medie costantemente in doppia cifra (oltre 12 punti e 8 rimbalzi), esperienze in piazze importanti come San Severo, Barcellona, Avellino e Catanzaro, fino agli ultimi successi in C Gold con Corato e Mola, entrambe promosse in B.

Nel 2023 ha difeso i colori della Dinamo Brindisi conquistando la salvezza, mentre nella passata stagione ha centrato la promozione in C interregionale con la Mens Sana Mesagne. Ora torna a Brindisi, sponda ASSI, per dare un contributo determinante sotto le plance.

«Brunetti sarà fondamentale nel nostro sistema di gioco – commenta coach Laghezza – e un riferimento anche fuori dal campo per i più giovani». Dello stesso avviso il DS Stefano Moro: «Un giocatore di categoria superiore, che porta con sé qualità tecniche e carattere da vero leader». Il GM Marco Stasi non ha dubbi: «Con Luigi puntiamo a fare il salto di qualità».

Daniel Datuowei: atletismo, duttilità e punti nelle mani

Classe 1999, 190 cm, origini nigeriane e tanta voglia di emergere: Daniel Datuowei è la seconda, brillante operazione di mercato firmata GAW ASSI Brindisi. Cresciuto cestisticamente a Ferentino, ha esordito in A2 giovanissimo per poi consolidarsi tra B e C Gold in piazze come Salerno, Matera, Caserta, Lamezia e Castellaneta, dove ha chiuso l’ultima stagione con 12.7 punti di media (high di 35).

Nel 2023/24 ha vestito la maglia della Dinamo Brindisi in Serie B Interregionale, confermandosi giocatore di rendimento (9.1 punti a partita in 33 presenze). Guardia esplosiva, dotata di visione di gioco e ottima intensità difensiva, Datuowei porterà energia e soluzioni sul perimetro, rafforzando ulteriormente il pacchetto esterni.

«Daniel è un atleta intelligente e duttile, capace di leggere bene le situazioni in campo – spiegano dallo staff tecnico –. Ha sposato subito il nostro progetto con entusiasmo e sarà una pedina fondamentale nella rotazione».

Con questi due innesti, la GAW ASSI Brindisi alza l’asticella delle ambizioni: esperienza e forza fisica con Brunetti, energia e versatilità con Datuowei. Il mix ideale per affrontare la stagione di Serie C Interregionale con entusiasmo e concretezza.

Il messaggio della società è chiaro: si fa sul serio. E i tifosi biancorossi possono cominciare a sognare.