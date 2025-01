Un attentato incendiario ha colpito nei giorni scorsi il Bar-Pasticceria Domus di Tuturano, distruggendo quasi tutto ciò che Carlo e Antonio, i proprietari, avevano costruito con dedizione e passione da quasi 40 anni. Nonostante la tragedia, i due imprenditori non si sono lasciati abbattere, rispondendo con un gesto di straordinaria generosità che ha toccato il cuore della comunità.

Nella giornata di venerdì 10 gennaio, Carlo e Antonio hanno preparato artigianalmente e distribuito cornetti, per i bambini, i ragazzi, gli alunni e il personale di tutti i plessi scolastici di Tuturano. Un’iniziativa che non solo ha regalato un sorriso ai più piccoli, ma che ha anche dimostrato come il bene possa prevalere sulle avversità.

“Un gesto lodevole che ci riempie di orgoglio,” hanno dichiarato i genitori, uniti nel ringraziare i proprietari per il loro straordinario atto di generosità, altruismo e amore per il Territorio. L’emozione ha pervaso l’intera comunità, che ora si stringe solidale attorno a Carlo e Antonio, auspicando che il loro amato Bar-Pasticceria possa riaprire al più presto.

“Il bene vince su tutto,” è il messaggio che risuona tra le vie di Tuturano, dove il coraggio e la solidarietà dimostrati dai due soci sono diventati simbolo di resistenza e speranza.

Forza Antonio e Carlo! È il grido che unisce grandi e piccini, pronti a sostenere il bar pasticceria Domus nella rinascita, convinti che il legame che unisce questa Comunità sia più forte di qualsiasi avversità.