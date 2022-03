GESTI DI RIVOLTA FEMMINILE

Miro Mario Arnesano

Palazzo Granafei Nervegna

Dall’8 al 20 Marzo 2022

Brindisi, Via Duomo 20

Inaugurazione

mostra personale di pittura

Martedì 8 Marzo ore 18:30

In occasione della Festa della Donna dall’8 al 20 Marzo 2022 Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi accoglie la mostra personale di Miro Mario Arnesano. Dopo anni di attività artistica legata alle tematiche figurative della cultura del lavoro, questa volta Arnesano presenta una serie di nuove opere che mettono in risalto quei piccoli e simbolici atteggiamenti di emancipazione. Sono gesti quotidiani, semplici e spontanei, di umanità, lavoro ed eleganza, un universo femminile, sensibile e allegorico caratterizzato da più voci e immaginari raccontati da un confronto cromatico a tinte giallo e blu.

Giallo, rosso e blu è il titolo del celebre dipinto astratto del pittore Vasilij Kandiskij, realizzato nel 1925 accostando i tre colori primari. L’artista russo, come scrive tra le pagine de Lo spirituale dell’arte, associa in maniera sintetica la pittura alla musica e sostiene che i colori sono vicini all’intensità dei suoni, all’espressione dello spirito. Parte di questo aspetto viene assimilato anche nelle sensibili e vivaci opere pittoriche di Nicola De Maria, artista inserito nel gruppo della Transavanguardia teorizzata da Achille Bonito Oliva a partire dal 1980.

Seguendo una ricerca tipicamente personale e che attraversa in modo trasversale le innovazioni pittoriche dei due grandi artisti citati in precedenza, Miro Mario Arnesano trova un dinamico aggiornamento coloristico e compositivo che caratterizza le tele di ultima produzione.

Le sue opere sono realizzate secondo un disegno classico e un bilanciamento cromatico, dove l’armonia tra i colori e il bianco della carta intelata raffigura forme, storie e paesaggi rinnovati, racconti sospesi e idealizzati, sacri e profani eseguiti tutti con pazienza, tempo e devoto rigore per la pittura.

INFO

da Lunedì a Domenica dalle 9:00 alle 20:00

ingresso consentito solo in possesso di Super Green Pass e mascherina FFP2