Giallo e Nero di Puglia, primo concorso nazionale pugliese per inediti del genere giallo, thriller, noir, in collaborazione con Giunti Editore, entra nel vivo e comunica i semifinalisti dell’edizione 2023.

Il concorso è stato lanciato a Novembre 2022 al termine della presentazione del romanzo rivelazione del 202 “ La stazione” di Jacopo De Michelis tenutasi nel Teatro Comunale della Città di Mesagne, presenti anche Antonio Franchini, Direttore della Narrativa di Giunti Editore e Annalisa Lottini Editor Narrativa per Giunti Editore.

Giallo e Nero di Puglia , ha ricevuto 222 manoscritti provenienti da aspiranti scrittori di tutta Italia, i manoscritti dovevano essere inediti e appartenere al genere giallo in tutte le sue sfaccettature. Il genere giallo è al momento quello preferito dai lettori italiani anche grazie all’impulso delle tante serie e fiction che vengono prodotte, come ad esempio Imma Tataranni o Lolita Lobosco o Petra o il Commissario Ricciardi, solo per citarne alcune, tutte serie di successo che hanno spinto fortemente questo genere letterario e hanno dato visibilità maggiore ai concorsi nazionali.

La selezione che si è conclusa il 30 Settembre con la comunicazione dei semifinalisti è stata attenta e minuziosa, curata dal personale di Giunti Editore specializzato nella selezione dei manoscritti.

La finale si svolgerà a Mesagne il 25 Novembre 2023 e solo allora si conoscerà il titolo che avrà l’opportunità di essere pubblicato da Giunti Editore e distribuito nella catena di librerie Giunti al Punto presenti in tutta Italia.

“ Giallo e Nero di Puglia è un successo, non ci aspettavamo di ricevere 222 manoscritti già dalla prima edizione e di questo siamo molto orgogliosi, significa che la Puglia e Mesagne sono attrattivi anche e soprattutto per l’offerta culturale che viene proposta in tutte le sue sfumature. Un particolare plauso come organizzatori lo rivolgiamo alla Classe I B della Scuola Media “ Materdona-Moro” della Città di Mesagne che nello scorso anno scolastico, 2022-2023, ha partecipato al concorso e, coordinata dalla Professoressa Marsano Patrizia, è arrivata tra i primi 7 a livello nazionale. Speriamo che questo risultato possa essere di stimolo a tante altre scuole a partecipare a contest di questo tipo” cosi la coordinatrice di Giallo e Nero di Puglia , Regina Cesta.

I semifinalisti dell’edizione 2023 di Giallo e Nero di Puglia sono:

Italo Bonera con “ E’stata legittima difesa” (Brescia)

Paolo del Mastro con “ Il primo cassetto in basso” (Lainate, Milano)

Alessio Chiadini Beuri con “ L’ultimo battito” (Forlì)

Ilaria Ferramosca con “ Nel passato di Magritte” (Parabita, Lecce)

Alba Monti con “ La Venere di Pietra” (Squinzano, Lecce)

Giuseppe Marchionna con “ Il triangolo rovesciato” (Brindisi)

Classe I B scuola con “ Materdona-Moro”con “ Natale in giallo” (Mesagne, Brindisi)