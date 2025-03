Brindisi si tinge di giallo. Venerdì 21 marzo, alle 18, il foyer del Nuovo Teatro Verdi ospita un nuovo appuntamento di “Giallo e Nero di Puglia”, il festival che esplora i confini del noir e del thriller, unico nel suo genere a livello regionale. L’incontro, a ingresso libero, offre al pubblico l’opportunità di conoscere due protagoniste della scena letteraria italiana: Alice Basso e Serena Venditto, autrici capaci di reinterpretare il giallo con ironia, ritmo e personaggi fuori dagli schemi.

Il tema della serata? Il giallo al femminile, una dimensione narrativa che scardina i modelli tradizionali mescolando enigma e realtà con nuove prospettive e voci originali. Negli ultimi anni, sempre più scrittrici hanno dato nuova linfa al genere ribaltando dinamiche consolidate e dimostrando come il noir possa essere anche strumento di esplorazione sociale e psicologica. A guidare la conversazione sarà Barbara Perna, magistrato e scrittrice, creatrice dell’arguta Annabella Abbondante, protagonista di una serie di romanzi di successo.

L’universo narrativo di Alice Basso. Alice Basso, penna acuta e brillante, presenta il suo ultimo romanzo, “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris” (Garzanti). La protagonista, Atena, dirige una rivista enigmistica e affronta le sue giornate con una strategia infallibile: ventisette sveglie per riuscire ad alzarsi. Un’abitudine bizzarra dietro la quale si cela un personaggio complesso e affascinante, dotato di un’intelligenza fuori dal comune e di un’ironia pungente. Ma quando il fratello gemello, scrittore in crisi, decide di iscriversi a una scuola di magia, la routine si spezza e la logica si intreccia con l’imprevisto in un’indagine fuori dal comune. Con il suo stile inconfondibile, Alice Basso costruisce un plot che tiene insieme mistero e leggerezza offrendo un’interpretazione fresca e originale del genere.

Serena Venditto e il mistero di via Atri 36. Serena Venditto ci riporta invece nell’universo di via Atri 36, a Napoli, con “Sette vite come i libri” (Mondadori). Malù, archeologa rimasta senza impiego, si reinventa tra gli scaffali di una libreria dell’usato, dove i libri non sono solo oggetti ma contenitori di segreti. Sarà proprio un volume, “Donna in bianco” di Wilkie Collins, a innescare una nuova indagine, coinvolgendo Malù e i suoi eccentrici coinquilini in un enigma avvolto dall’atmosfera unica di Napoli. Con una prosa vivace e una capacità innata di mescolare ironia e suspense, Venditto costruisce storie che ricordano il miglior giallo classico ma con un tocco di modernità e leggerezza.

Il giallo come strumento di indagine sulla realtà. “Giallo e Nero di Puglia” si offre come spazio di riflessione sulla forza narrativa del mistero. Il giallo, il noir e il thriller non si limitano a intrattenere: scavano nelle ambiguità della società, svelano dinamiche di potere, giustizia e destino individuale. Il delitto è spesso solo un pretesto per esplorare i lati più oscuri dell’animo umano, per raccontare il conflitto tra ordine e caos, tra verità e menzogna. Un genere che sa essere specchio del mondo, oltre che macchina perfetta di suspense.

Negli ultimi anni, il giallo italiano ha saputo rinnovarsi abbracciando contaminazioni e sperimentazioni, esplorando tematiche sempre più complesse. Il noir mediterraneo, in particolare, ha assunto una rilevanza crescente, con storie radicate nei territori, in cui le città e le loro contraddizioni diventano protagoniste tanto quanto i personaggi. L’incontro del 21 marzo si inserisce in questo solco offrendo al pubblico un’occasione di confronto con due voci che hanno saputo innovare il genere proponendo narrazioni originali e coinvolgenti. L’evento, patrocinato dalla Città di Brindisi, rientra nel calendario del festival che continuerà a esplorare la letteratura di genere con nuove voci e storie. Al termine, firmacopie a cura del Mondadori Bookstore di Brindisi. Un’occasione imperdibile per chi ama il giallo e le sue infinite sfumature.

