Lo scorso 15 luglio 2024 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature dei romanzi editi che parteciperanno al Festival Giallo & Nero di Puglia 2024. La direttrice artistica Barbara Perna sottolinea il grande successo di partecipazione riscontrato dal Festival alla sua prima edizione riservata ai romanzi editi.

Sono state ben 20 (venti) le case editrici di livello nazionale e internazionale che hanno accolto l’invito a far concorrere i propri autori con romanzi editi nel periodo dall’1 settembre 2022 al 30 giugno 2024, proponendo autori molto noti al grande pubblico italiano e straniero. Vista l’eccezionale partecipazione, il comitato organizzatore individuerà, tra i 50 romanzi in gara, 15 semifinalisti (al posto dei 12 originariamente previsti) che saranno valutati dalla Giuria di Qualità presieduta dalla direttrice artistica del Festival Barbara Perna e completata dagli scrittori Gabriella Genisi, Gian Andrea Cerone, Giuseppina Torregrossa, dal direttore di Visioni City Festival Aldo Putignano e dal sindaco di Brindisi Pino Marchionna.

La giuria di qualità selezionerà i cinque romanzi finalisti che saranno successivamente sottoposti alla valutazione della giuria popolare, composta da 35 lettori così suddivisi: 20 cittadini residenti nella provincia di Brindisi e 15 tra librai locali e blogger specializzati nella presentazione e commento di opere letterarie.

Fin dal suo esordio, il Festival Giallo & Nero di Puglia si è posto l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel panorama letterario regionale e nazionale, perseguendo l’obiettivo di essere il fulcro di un movimento letterario che crei interesse verso la lettura intesa come attività formativa per i giovani e meno giovani del territorio. L’epilogo del Festival Giallo & Nero di Puglia si svolgerà a Brindisi il 29-30 novembre 2024 e sarà preceduto nei mesi di settembre e ottobre da un programma di appuntamenti letterari che porteranno autori nazionali e internazionali a presentare le proprie opere nella città di Brindisi.

In quella occasione, il Festival Giallo & Nero di Puglia si attiverà a coinvolgere anche i giovani lettori con uno spin-off dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

I romanzi candidati in questa particolare sezione del Festival sono rappresentati da:

– Andrea Biscaro, “Alex e i cattivi pensieri”, Giunti Editore;

– Gabriella Genisi e Antonio Laudati, “Silvia Spider e il ragazzo scomparso”, Il Battello a vapore

– Fausto Vitaliano, “Omicidio al castello”, Il Battello a vapore

La giuria popolare di Giallo & Nero di Puglia-Junior sarà composta da 35 lettrici e lettori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni frequentanti le scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi della Provincia di Brindisi, cui spetterà il compito di leggere i tre romanzi e decretarne il vincitore.

Di seguito l’elenco completo dei partecipanti, catalogati per casa editrice, autore e titolo del romanzo.

Romanzi partecipanti al Festival Giallo & Nero di Puglia 2024

N. Casa Editrice Autore Titolo 1 Albatros Antonio Pinto Destini incrociati 2 Algra Editore Anselmo Madeddu Mistero bizantino. La verità sepolta 3 Algra Editore Marcella Strazzuso La ragazza facile 4 Edizioni Nord Giulio Leoni Tempesta di luce 5 Fazi Editore Michele Navarra Il peso del coraggio 6 G.C.L. Edizioni Franco Miccolis Le indagini del Commissario Miconi – 1 7 G.C.L. Edizioni Franco Miccolis Le indagini del Commissario Miconi – 2 8 Giunti Editore Chiara Moscardelli Teresa Papavero e i fantasmi del passato 9 Giunti Editore Francesca Bertuzzi La star 10 Giunti Editore Vito Franchini Il prezzo della purezza 11 Harper & Collins Francesco Pinto Gli strani casi del Club 22 12 Homo Scrivens Editore Armando Guarino La solitudine dei corpi 13 Homo Scrivens Editore Giancarlo Vitagliano Il mistero delle ragazze dai grandi occhi 14 Homo Scrivens Editore Patrizio Fiore Una brava persona 15 Homo Scrivens Editore Sara Guardascione Acqua cheta 16 Homo Scrivens Editore Valeria Sara Papini Il segreto del faggio 17 Indomitus Publishing Valeria Corciolani Abbaiare alla luna 18 Laurana Aicardi & Pastori Tutta colpa di Chopin 19 Les Flaneurs Carmen Nolasco Querida 20 Marsilio Alberto Toso Fei Il piede destro di Byron 21 Marsilio Cocco & Magella Omicidio al faro 22 Marsilio Fabrizio Roncone Il potere di uccidere 23 Marsilio Fulvio Luna Romero Le regole della vendetta 24 Marsilio Gaja Cenciarelli A scuola non si muore 25 Marsilio Gian Arturo Ferrari La storia se ne frega dell’onore 26 Marsilio Licia Troisi La luce delle stelle 27 Marsilio Paolo Roversi L’ombra della solitudine 28 Marsilio Piergiorgio Pulixi La libreria dei gatti neri 28 Marsilio Rosa Teruzzi La ballata dei padri infedeli 30 Marsilio Stefano Cosmo Dentro la gabbia 31 Marsilio Tullio Avoledo I cani della pioggia 32 Mondadori Aldo Pagano Erba d’annata 33 Mondadori Cristina Stillitano A luglio non succede mai niente 34 Mondadori Elias Mandreu Mantene s’odiu 35 Mondadori Giuliano Pasini E’ così che si muore 36 Mondadori Perissinotto & D’Ettorre Il figliol prodigo 37 Mondadori Serena Venditto Commedia gialla con gatto nero 38 Mursia Letizia Vicidomini Dammi la vita 39 Mursia Salvo Fuggiano Le ninfe Naiadi 40 Newton Compton Alessandra Carnevali Lo strano caso del quadro scomparso 41 Newton Compton Chicca Maralfa Il delitto della montagna 42 Newton Compton Raffaele Malavasi Dieci motivi per uccidere 43 Ponte delle Grazie Cinzia Bomoll Non dire gatto 44 Ponte delle Grazie Leo Giorda L’età dell’oro 45 Progedit Ettore Catalano Il fascino della sirena 46 RCS Mediagroup Piera Carlomagno Il taglio freddo della luna

N. Casa Editrice Autore Titolo 47 Salani Carmen Mola La bestia 48 Salani Francois Morlupi Formule mortali 49 Salani Francois Morlupi Il gioco degli opposti 50 Sette Chiavi Fabio Mundadori Le lacrime di Dio

Romanzi partecipanti al Festival Giallo & Nero di Puglia – Categoria Junior 2024