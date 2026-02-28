Giannicola D’Amico è il nuovo presidente dell’area Due Mari Taranto-Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia. È stato eletto stamane, ad acclamazione, dai delegati provinciali intervenuti, insieme a numerosi agricoltori aderenti a CIA Due Mari, alla IX assemblea elettiva organizzata nell’auditorium Stella Maris di Castellaneta Marina.

Nel corso dei lavori, inoltre, Francesco Bianco di Ginosa (Ta), già componente dell’esecutivo, è stato eletto vicepresidente. Infine, sono stati eletti anche il comitato esecutivo provinciale, il consiglio direttivo e i delegati all’assemblea regionale che si terrà nelle prossime settimane.

D’Amico, quindi, guiderà le province di Taranto e Brindisi per i prossimi quattro anni, raccogliendo il testimone dal presidente uscente Pietro De Padova. A quest’ultimo, a conclusione dei suoi due mandati, l’intera assemblea ha tributato un caloroso applauso mentre il gruppo dirigente gli ha consegnato in dono una tela contenente i momenti più importanti della sua esperienza alla guida della confederazione provinciale.

In apertura è stato proiettato un filmato per ripercorrere le sfide, le istanze e le iniziative portate avanti da CIA Due Mari nell’ultimo quadriennio, poi le note dell’inno di Mameli e l’avvio dei lavori presieduti dal membro dell’esecutivo Fernando De Florio.

Tra i graditi ospiti, erano presenti il presidente di CIA Puglia Gennaro Sicolo, al quale sono state affidate le conclusioni, il direttore regionale Danilo Lolatte, l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, il sindaco di Ginosa Vito Parisi, il consigliere comunale di Castellaneta delegato all’agricoltura Orazio Giandomenico e i segretari generali di Uila e Uila Pesca Taranto Antonio Trenta e Vincenzo Guarino. Infine, sono pervenuti messaggi scritti di saluto e auguri di buon lavoro dal presidente di Faila Ebat Lucia Lapenna e dal segretario Fai Cisl Taranto-Brindisi Alessandro Gesuè.

Giannicola D’Amico, 50 anni di Fasano, perito agrario e imprenditore agricolo, conduce un’azienda ad indirizzo olivicolo. Esperto di comunicazione in campo agricolo, è giornalista pubblicista.

In CIA dal 2000, è dirigente provinciale e regionale dal 2010, oltre che componente della direzione nazionale. È stato vicepresidente provinciale CIA Brindisi dal 2010 al 2012, a seguire è stato presidente provinciale della stessa CIA di Brindisi fino al gennaio 2018. Dal 2016 è vicepresidente regionale della CIA Puglia, con l’incarico di vicario dal 2022.

È presidente del consiglio di amministrazione di CIA Puglia Servizi srl dal 2017.

È stato componente del CdA del GAL Alto Salento e del GAL Valle d’Itria, del quale ne è presidente dal 2020.