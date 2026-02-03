Un racconto ironico e profondo sul tempo che passa, sulle generazioni e sul diritto al futuro.

Alla soglia dei 70 anni di vita e di 40 di carriera, Giobbe Covatta arriva nel circuito di Puglia Culture per un tour in cinque date di 70. Riassunto delle puntate precedenti, in cui propone al pubblico una vera e propria “abbuffata” dei suoi monologhi più celebri, affrontando temi come religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo e vecchiaia con la sua inconfondibile leggerezza e una comicità intelligente e mai scontata.

Lo spettacolo aprirà la stagione del Teatro Comunale di Mesagne il 5 febbraio (ore 21) per poi spostarsi al Teatro Palazzo Roma di Ostuni il 6 febbraio (ore 21).

A cavallo dei mesi di febbraio e Marzo Covatta sarà ancora in Puglia: il 27 febbraio al Teatro Comunale Domenico Modugno di Aradeo (ore 21), il 28 febbraio al Teatro Comunale Giovanni Laterza di Putignano (ore 21) e il 1° marzo al Teatro Curci di Barletta (ore 18.30).