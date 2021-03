Tre anni di Teatro in un video, in prima visione sabato 27 marzo alle ore 14.

Tre stagioni, le più recenti del Nuovo Teatro Verdi di #Brindisi, raccontate con le immagini degli spettacoli e con la voce di Flavio Albanese, che fa rivivere le parole di due giganti come Eduardo De Filippo e Paolo Grassi.

Parole che suonano come un atto d’amore per la scena, le sue storie, i suoi “mestieri”, i suoi segreti: da più di un anno i teatri sono chiusi e il silenzio che li riempie ha il senso dell’attesa.

Intanto, immaginiamo che tutte le sere, al posto dello spettacolo, il Teatro segretamente apra a poco a poco il suo sipario, un piccolo movimento che segna il tempo e la speranza. Come una specie di cura e di redenzione. Per avvicinarsi al momento in cui personaggi e spettatori si troveranno un’altra volta di fronte per compiere quel gioco meraviglioso e rivoluzionario che è il Teatro.

Ci saremo. Ci sarete. #RitorneremoAlVerdi #GiornataMondialeDelTeatro