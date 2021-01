In giorno 28 gennaio 2021 si terrà l’assemblea d’istituto organizzata dagli studenti dell’IISS Majorana di Brindisi, coordinati dal Professor Salvatore Giuliano, Dirigente Scolastico dell’Istituto.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale twitch aletheia_majorana a partire dalle ore 9:00.

Durante l’assemblea verrà presentato Matite sbriciolate: storie degli internati militari italiani, il libro di Antonella Bartolo Colaleo. Sarà presente l’attore Giacomo Vallozza, direttore artistico del Teatro del Paradosso, che leggerà brani tratti dal testo.

Si tratta della la storia di un internato militare barese, il capitano Antonio Colaleo, che dopo l’8 settembre ’43 venne deportato nei lager nazisti a Biala Podlaska, in Polonia, e Sandbostel e Wietzendorf, in Germania. Condivise la prigionia con lo scrittore Giovanni Guareschi e l’attore Gianrico Tedeschi e lì, dopo aver nascosto alcune matite colorate sbriciolandole nelle tasche affinché sfuggissero ai controlli, documentò i lager con 34 disegni: immagini delicate e di grande bellezza. La nuora Antonella Bartolo è partita dai quei disegni per ricostruire la storia della prigionia di Antonio Colaleo ripercorrendo il suo viaggio di deportazione, incontrando gli ultimi testimoni, confrontando memorie scritte e fotografiche, ordinando le ricerche degli storici, visitando i luoghi della prigionia dopo settanta anni.

Antonio Colaleo tornò nella sua Bari ma la città era molto cambiata. Riprese la sua vita di militare dell’Esercito italiano e i suoi disegni restarono chiusi in un cassetto.

La pubblicazione dei 34 disegni è oggi un contributo importante per la conservazione dei documenti e per tenere viva la Memoria dell’internamento militare italiano (Matite sbriciolate, Rubbettino Editore).

Durante l’assemblea inoltre verranno annunciate le poesie vincitrici del contest poetico “Una poesia per Ricordare”, concorso indetto dai rappresentanti d’istituto e rivolto ad alunni e docenti, con l’intenzione di sensibilizzare i giovani verso questa particolare giornata e non perdere così quella che è la memoria storica di un periodo che ha fortemente caratterizzato i successivi anni, questa iniziativa ha riscontrato in pochissimi giorni circa un notevole numero di adesioni. Sono infatti centodieci ragazzi e Professori con altrettante poesie, che dopo una prima votazione a giuria degli studenti, tramite le piattaforme virtuali create dalla scuola stessa , ha portato ad una prima scremature di dieci poesie fra le più suffragate, che saranno lette nell’ambito dell’iniziativa #iostoacasaequestaseravileggounapoesia, che ha il fine di promuovere e divulgare a livello nazionale ed internazionale le poesie dei nostri artisti in erba.I testi saranno interpretati da Emanuela Rizzo, ideatrice dell’iniziativa e dai collaboratori Luca Ariano, Alessio Zanichelli, Rita D’Annunzio e Daniela Tateo.