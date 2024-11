Sarà particolarmente intensa la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” che si celebra lunedì 25 novembre prossimo e che a San Vito dei Normanni è coordinata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune. Si inizia alle 10 del mattino nell’auditorium della scuola “Buonsanto” con un’iniziativa organizzata dal Lions Club di San Vito dei Normanni. Qui si svolgerà “Con-Senso: teen dating violence vs teen dating respect”.

Alla stessa ora, nel Liceo scientifico “L. Leo”, è previsto un incontro sul tema “La violenza di genere contro le donne, una violazione dei diritti umani”, focus sulle sue prime manifestazioni nei rapporti affettivi adolescenziali, a cura della presidente Regionale Unicef, prof. Giovanna Perrella.

Nel pomeriggio, quindi, si svolgerà “Per Te e per Tutte…”: si partirà in corteo dal parcheggio del PalaMacchitella alle ore 16.30 e si raggiungerà la panchina rossa in via Regina Margherita, luogo in cui sarà inaugurata la Pietra in ricordo di Rossella Cavaliere. Alla manifestazione partecipano Mary Mingolla con Enrico Giumentaro live; il Centro diurno Raggio di Sole; Altea Chionna e Alessandro Epifani ed NSD Evolution di Angela Roma.