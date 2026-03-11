In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, che si celebra domani 12 marzo, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brindisi richiama con forza l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sul crescente numero di episodi di aggressione ai danni di medici, infermieri e professionisti della salute.

Negli ultimi mesi, in Puglia si sono verificati numerosi episodi di violenza fisica e verbale nei confronti del personale sanitario, sia nei pronto soccorso sia nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali. Una nuova e allarmante escalation si è registrata nelle ultime settimane: a Taranto, un medico del pronto soccorso è stato aggredito durante il turno notturno; a Lecce, personale sanitario è stato minacciato e insultato mentre prestava assistenza in condizioni di forte pressione; a Bari, un’ulteriore aggressione ha coinvolto operatori impegnati nei servizi di emergenza-urgenza.

Si tratta di fatti gravi che confermano un clima di crescente tensione e che rendono sempre più difficile garantire un’assistenza sicura e di qualità.

“Non possiamo più tollerare che chi dedica la propria vita alla cura degli altri debba lavorare in condizioni di rischio – dichiara il Presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi, il dott. Arturo Oliva- La violenza contro i sanitari è un attacco diretto al diritto alla salute e alla tenuta stessa del sistema sanitario. Servono misure concrete, investimenti in sicurezza, personale adeguato e una cultura del rispetto che coinvolga l’intera comunità”.

L’Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi esprime piena solidarietà ai colleghi vittime di aggressioni e ribadisce la necessità di:

• potenziare i presidi di sicurezza nelle strutture sanitarie;

• garantire la presenza di personale sufficiente a ridurre situazioni di sovraccarico e tensione;

• promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini;

• applicare con rigore le norme che tutelano gli operatori sanitari come pubblici ufficiali.

In questa giornata simbolica, l’Ordine invita tutti a una riflessione profonda: difendere chi cura significa difendere la salute di tutti.

Ufficio Stampa

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Provincia di Brindisi