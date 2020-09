Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 l’Archivio di Stato di Brindisi effettuerà l’apertura straordinaria dell’istituto nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 17 alle 21. Nelle due giornate culturali sarà possibile visitare la mostra documentaria e fotografica “Gare ciclistiche in provincia di Brindisi. 1910-1971”. La mostra, che sarà allestita all’aperto, nel chiostro dell’Archivio di Stato, si collega ad un evento particolarmente importante per la città: l’arrivo a Brindisi della settima tappa del 103º Giro d’Italia il prossimo 9 ottobre 2020.

I documenti selezionati, di notevole interesse, hanno permesso di ricostruire la storia del ciclismo nella provincia di Brindisi: dalle prime gare, dal 1910 al 1914, per dilettanti su percorsi provinciali, al giro del Salento del 1926, il passaggio da Brindisi verso San Pietro Vernotico del 17º Giro d’Italia il 23 maggio del 1929. E poi le gare degli anni ʼ50 e ʼ60, la “1^ Coppa Città di Brindisi” del 1955 e la nascita di nuove società ciclistiche fra le quali la “Fausto Coppi”, nel 1960, e la Enal-Ignis, nel 1961, con foto di gruppi di ciclisti, fino al 20 maggio 1971, la prima tappa Lecce-Brindisi del 54º Giro d’Italia con la cronostaffetta a squadre, e il 21 maggio la partenza per Bari, raccontate attraverso le cronache dei giornali la “Gazzetta del Mezzogiorno” e “l’Arengario”

Ingresso contingentato

Per assicurare la tutela della salute del personale e dei visitatori e per evitare assembramenti le visite alla mostra si svolgeranno su prenotazione per gruppi, secondo le seguenti fasce orarie:

Sabato 26 settembre: 1º ingresso alle 17.30 per un gruppo di 15 persone; 2º ingresso alle 19 per un gruppo di 15 persone;

Domenica 27 settembre: 1º ingresso alle 17.30, per un gruppo di 15 persone; 2º ingresso alle 19, per un gruppo di 15 persone. Per i visitatori è obbligatorio l’uso delle mascherine e la registrazione.

Info e prenotazioni telefonando al numero 0831- 523412 dell’Archivio di Stato di Brindisi, piazza Santa Teresa 4.