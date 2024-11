Il Centro Servizi Globali delle Nazioni Unite (UNGSC) saluta la Direttrice Giovanna Ceglie, che assume un nuovo incarico presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York. Dando priorità all’ambiente, abbattendo barriere e rafforzando il ruolo dell’UNGSC nella risposta alle crisi, la dott.ssa Ceglie ha inaugurato un nuovo capitolo nella storia del Centro.

Sotto la sua guida, l’UNGSC ha garantito la continuità delle operazioni fondamentali delle Nazioni Unite in tutto il mondo, affrontando importanti sfide come la pandemia da COVID-19, il conflitto in Ucraina e, più recentemente, le devastanti alluvioni di Valencia, che hanno colpito la struttura tecnologica delle Nazioni Unite (UNICTF).

I cinque anni del suo mandato hanno coinciso con significativi cambiamenti nello scenario delle operazioni di pace, tra cui la liquidazione di grandi missioni in Darfur e Mali (UNAMID e MINUSMA), in cui l’UNGSC ha svolto un ruolo di supporto cruciale.

La dott.ssa Ceglie e i suoi team hanno affrontato queste complesse sfide con efficienza, innovazione e un impegno verso la responsabilità ambientale, consolidando il ruolo dell’UNGSC come partner chiave per il recupero in caso di disastri, la fornitura di servizi globali e la sostenibilità.

Grazie al suo operato, la visibilità dell’UNGSC è cresciuta notevolmente, come dimostrano le visite del Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, di altri dignitari di alto livello e di rappresentanti di Agenzie, Fondi, Programmi e Organizzazioni Regionali.

In particolare, il mandato della dott.ssa Ceglie si è concluso con la firma di un accordo storico tra le Nazioni Unite e il Governo italiano per migliorare la base di Brindisi, potenziando le operazioni dell’UNGSC e la capacità di servire il Segretariato ONU e non solo negli anni a venire.

Colleghi e collaboratori hanno celebrato l’energia e la leadership della dott.ssa Ceglie, che ha saputo “rendere possibile l’impossibile,” gettando le basi per una clientela diversificata e nuove partnership.

Giovanna Ceglie continuerà a lavorare per le Nazioni Unite come Direttrice della Divisione per le Attività Speciali a New York. Michel Bergeron, responsabile delle Tecnologie Digitali dell’UNGSC e della sede di Valencia, sarà Direttore ad interim.

L’UNGSC, con sedi operative a Brindisi, Italia, e Valencia, Spagna, fa parte del Dipartimento di Supporto Operativo delle Nazioni Unite, Ufficio per la Gestione della Catena di Fornitura. Maggiori informazioni su UNGSC.org e nella pubblicazione Of Service: Stories of Solutions and Impact 1994-2024.