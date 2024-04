Raccontare il territorio attraverso un’alleanza pubblico-privato: Giovedì 18 aprile, ore 17.00, al Mediaporto – Biblioteca di Brindisi, Viale Commenda 1, incontro di presentazione “La poetica degli spazi. I Patti di Collaborazione con i Poli Biblio Museali di Puglia”, dedicato alle Associazioni e agli Enti Non Profit del territorio, attivi in ambito culturale e sociale, per presentare il nuovo schema dei Patti di Collaborazione.

Dopo l’importante e fruttuoso percorso di ascolto e partecipazione che ha visto protagoniste numerose associazioni, imprese culturali, cooperative, organizzazioni non governative, aggregazioni di cittadini portatori di interessi collettivi, espressione dell’associazionismo culturale e sociale, la Regione Puglia, ha approvato il nuovo schema di Patto di Collaborazione tra i Poli Biblio-museali e gli enti del territorio.

Il Polo Biblio Museale di Brindisi, forte della proficua esperienza maturata con “Facciamo un Patto”, delle attività svolte e delle sollecitazioni provenienti durante il percorso partecipato, avvia, con l’incontro in programma, le fasi di attuazione dei nuovi Patti di Collaborazione.

L’appuntamento, sarà utile ad illustrare i nuovi principi ad Associazioni, Imprese Culturali, Cooperative, Fondazioni, Organizzazioni non Governative, aggregazioni di cittadini portatori di interessi collettivi, espressione dell’associazionismo culturale e sociale non profit, che operano sul territorio.

L’obiettivo: promuovere, generare nuovi progetti, valorizzare il patrimonio, gli spazi e i servizi di biblioteca e museo regionali, in un’ottica più inclusiva, imparziale e democratica, capace di colmare il divario territoriale, digitale, culturale, sociale ed economico.