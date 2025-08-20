August 20, 2025
Con preghiera di pubblicazione.

La Rassegna del Chiostro ha quest’anno un format culturale itinerante che prevede il passaggio di ospitalità da diversi luoghi.

Il 21 agosto si terrà presso il chiostro dell’ex convento di Santa Chiara l’attività culturale inerente il libro “Tarantelle, santi e guaritori”, edito Itinerarti nello specifico il saggio della autrice Sandra Taveri “Fonti e testimonianze del tarantismo Brindisino”.

A dialogare con l’autrice sarà Francesca Romana Intiglietta, fondatrice del progetto culturale “La Rassegna del Chiostro”.

Gli Intermezzi musicali a cura di Alexandro Castrignano (tamburellista).

I cenni storici saranno offerti dalla dottoressa Noemi Macchia.

Da supporto al dialogo le esposizioni pittoriche tematiche di Antonia Acri.

Appuntamento per il 21 agosto presso il chiostro dell’ex convento di Santa Chiara. Santa Spazio Culturale – Ex Convento di Santa Chiara, Via santa Chiara, 2 (vicino al duomo).

