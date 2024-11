Domani, giovedì 21 novembre, alle ore 10.30, presso la Parrocchia San Domenico di San Vito dei Normanni, si terrà la Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Durante la cerimonia saranno commemorati anche l’83° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

La funzione religiosa sarà officiata da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Intini, Vescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni, unendo spiritualità e memoria storica in un momento di raccoglimento e riflessione.

Al termine della celebrazione, il Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Acquaro, prenderà la parola per illustrare il significato della giornata. Verrà ricordato il valore storico della Battaglia di Culqualber, uno degli episodi più eroici nella storia dell’Arma, e sarà resa omaggio alla memoria dei caduti e alla resilienza delle famiglie, simbolo di fedeltà e sacrificio.

All’evento parteciperanno le massime Autorità civili e militari della provincia, insieme ai familiari dei caduti, testimoniando l’importanza di questa ricorrenza per l’Arma e per la comunità. La “Virgo Fidelis” rappresenta non solo un simbolo di protezione e guida spirituale, ma anche un richiamo ai valori di lealtà, dedizione e servizio che contraddistinguono i Carabinieri nella loro missione quotidiana.

Un momento di unione per rendere onore al passato e guardare con speranza al futuro, sotto il segno della fedeltà e del sacrificio.