Alessandro Siani, accompagnato dall’attore Sergio Friscia, saluterà il pubblico di Brindisi in un tour di tre cinema pugliesi in occasione dell’uscita di “Succede anche nelle migliori famiglie”, il suo nuovo film da regista e protagonista, al cinema dal 1° gennaio 2024.

Giovedì 4 Gennaio 2024 alle ore 18.00, Siani e Friscia saluteranno il pubblico presente alla Multisala Andromeda di Brindisi con la proiezione del nuovo film.

SCHEDA FILM :

Data di uscita:01 gennaio 2024

Genere: Commedia

Anno:2024

Regia: Alessandro Siani

Attori: Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Euridice Axen, Antonio Catania, Dino Abbrescia, Sergio Friscia, Anna Galiena, Lucia Sardo, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma

Paese: Italia

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Gianluca Ansanelli, Alessandro Siani

Fotografia: Giovanni Canevari

Montaggio: Valentina Mariani

Musiche: Umberto Scipione

Produzione: Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema

SINOSSI:

Succede anche nelle migliori famiglie, il film diretto da Alessandro Siani, racconta la storia della famiglia Di Rienzo.

All’apparenza perfetti, i Di Rienzo vengono destabilizzati dall’improvvisa morte del padre di famiglia, un uomo modello, medico eccellente e punto di riferimento per tutti. Soprattutto per Davide (Alessandro Siani), considerato la pecora nera della famiglia. Laureato in medicina ma finito a fare volontariato alla Caritas, Davide conduce un’esistenza mediocre e la sua vita sentimentale è un disastro. Mamma Lina (Anna Galiena) e i fratelli Renzo (Dino Abbrescia) e Isabella (Cristiana Capotondi) hanno sempre considerato Davide il meno realizzato e talentoso di tutti, ma in una situazione imprevista e grottesca gli equilibri e le certezze cambiano improvvisamente.

Tutti riuniti nella vecchia villa di famiglia, i figli si accorgono che la madre sembra aver ritrovato il sorriso nel giro di pochi giorni. La ragione della sua gioia è un nuovo amore, Angelo Cederna (Antonio Catania), suo ex fidanzato di gioventù.

Lina e Angelo decidono di sposarsi ma i tre fratelli Di Rienzo faranno di tutto per impedirlo, tra colpi di scena macabri e assurdi segreti di famiglia che vengono a galla…

NOTE:

Dopo Tramite amicizia (2023), Alessandro Siani torna dietro la macchina da presa per girare un film ambientato – e girato – in Sicilia. Come nei film precedenti, l’attore partenopeo non si è limitato solo alla regia, ma si è anche calato nei panni del protagonista – la pecora nera della famiglia Di Rienzo – e ha lavorato al soggetto e alla sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci. La pellicola è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema e presenta un cast con alcuni nomi molto noti del cinema italiano, tra cui spiccano Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena e Sergio Friscia. Con Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandro Siani giunge alla sua settima pellicola in qualità di regista, esperienza iniziata dieci anni fa con Il principe abusivo.