Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la presentazione di un libro che accompagna il lettore in un vero e proprio viaggio nella Brindisi romana, quando Brundisium era uno dei principali snodi tra Oriente e Occidente nel mondo antico.

Com’era davvero l’antica città?

Perché la Via Appia arrivava proprio fino a qui?

Che ruolo aveva Brundisium nell’Impero romano?

Partendo da studi archeologici, fonti storiche e testimonianze di autori antichi come Plinio il Vecchio, Tacito, Cicerone e Tito Livio, l’autore ricostruisce la vita della città con rigore scientifico ma con uno stile narrativo coinvolgente, capace di rendere la lettura scorrevole come un romanzo.

Nella prima parte del libro si esplora la città:

– il porto e le infrastrutture

– le domus

– il mercato, il foro, le strade

– le taverne e la vita quotidiana degli abitanti

Nella parte centrale si incontrano i grandi protagonisti della storia:

Cesare, Marco Antonio, Augusto, Agrippina Maggiore, Nerone, e si scopre come i brindisini si rapportavano con questi personaggi, in una città che fu davvero una cerniera tra Oriente e Occidente.

Nell’ultima parte si segue la Via Appia — oggi Patrimonio Mondiale UNESCO —, si scopre l’imponente acquedotto che alimentava Brundisium, i lavori stradali al tempo di Traiano e si arriva fino al simbolo della città: le Colonne romane, enigmatiche e affascinanti.

Attraverso epigrafi funerarie e documenti reali, prendono forma anche le storie della gente comune, restituendo un ritratto umano e vivo della Brindisi antica.

A dialogare con l’autore sarà Nicola Bellanova, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, nonché docente di marketing turistico per i corsi di guida turistica e direttore di agenzia di viaggi.