Nell’ambito del territorio della Compagnia di Brindisi, a conclusione di un servizio straordinario di controllo soggetti nominati custodi di veicoli sottoposti a sequestro penale o amministrativo, I Carabinieri hanno denunciato in stato libertà cinque persone, per violazione degli obblighi di custodia: un 60enne, un 30enne e una 30enne di Brindisi, un 47enne di San Pietro Vernotico e un 47enne di Taranto. Costoro, in qualità di custodi giudiziari, hanno violato i prescritti obblighi. Nel corso del citato servizio sono stati controllati complessivamente 33 veicoli già sottoposti a sequestro penale o amministrativo.