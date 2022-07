Domani, martedì 5 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice dell’Atrio del castello Normanno-Svevo di Mesagne, Giuseppe Marchionna presenta il suo nuovo romanzo “La provvigione del diavolo”. Si inaugura così una due giorni del Festival del Libro Emergente dedicata al genere letterario del giallo e noir, che negli ultimi anni – secondo le proiezioni delle case editrici – sta sempre più conquistando i favori dei lettori italiani.

Dopo “L’unguento delle streghe” continua per Giuseppe Marchionna la narrazione che ha come protagonista Piergiorgio Sovieri ( Pigì), giornalista d’inchiesta del Gazzettino di Puglia. Questa volta il noto giornalista si troverà ad indagare su una rapina finita male portandolo a scandagliare le relazioni internazionali tra l’Italia e l’Algeria che hanno come sfondo gli interessi economici sugli approvvigionamenti energetici.

Giuseppe Marchionna arriva al Festival dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’Alloro Award 2022 per il suo impegno, in qualità di Sindaco di Brindisi nel 1991, nelle attività di accoglienza di migliaia di profughi albanesi che giunsero nella città pugliese contravvenendo agli ordini del loro governo.

Il Festival del Libro Emergente in questa sua seconda edizione sta esplorando generi diversi. L’obiettivo è che sempre più persone si appassionino alla lettura dei libri di autori conosciuti ed emergenti ma molto validi. Perché leggere fa scoprire mondi nuovi e aiuta a rispettare altre culture. “Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un nostro fratello, poniamo fine ad ogni conflitto.” (Paulo Coelho).E’ lo spettacolo dell’inclusione”, organizzato dalla Coop. Rinascita insieme all’Amministrazione Comunale, proviamo a confonderci un po’ tra noi. Il Festival del Libro Emergente gode del Patrocinio della Città di Mesagne ed è inserito nel cartellone estivo “Mesagnestate2022 – lo spettacolo dell’inclusione” organizzato dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Cooperativa Rinascita.