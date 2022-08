Vede finalmente la luce “Walking on the Bridge”, l’opera omnia in studio degli Allison Run su vinile. Si tratta di un triplo LP in una lussuosa edizione limitata da 150 copie numerate a mano, coprodotta da Psych-Out Records e MarraCult. Nell’album è accluso un libro da 40 pagine con le preziose illustrazioni realizzate appositamente da Daniele Guadalupi. La raccolta include i due EP “All those cats in the kitchen” del 1987, l’omonimo del 1988 e l’album “God was Completely Deaf” del 1989, nonché i brani presenti in alcune raccolte del periodo. Rispetto al recente box CD questa opera contiene anche l’EP del progetto estemporaneo Betty’s Blues, realizzato da Amerigo Verardi con i gemelli Gino e Massimo Calora nel 1988, e la cover del brano “La Fata” di Edoardo Bennato, originariamente incluso nella compilation Union del 1990. Gli Allison Run si formarono a Brindisi nella prima metà degli anni ottanta con Amerigo Verardi, Alex Saviozzi e Mimo Rush. Successivamente si trasferirono a Bologna prendendo parte attiva alla scena neo-psichedelica italiana di quel periodo e della quale sono stati tra le migliori espressioni. Seguitissimi in Italia ed anche con riconoscimenti all’estero. Nel 1988 entrarono a far parte della band anche Sado Sabbetta ed Umberto Palazzo. Si sciolgono inaspettatamente nel 1990 dopo aver partecipato al primo concerto del Primo Maggio. Sia Amerigo Verardi che Umberto Palazzo hanno poi proseguito una apprezzata carriera musicale sia da solisti che con gruppi come il Santo Niente, Lula e Lotus. Il triplo LP Allison Run “Walking on the Bridge – opera omnia in studio” è disponibile sul sito Psych-Out Records o via email ad antomarra@libero