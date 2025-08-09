Grandi risultati per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa” i Brindisi. Atleti preparati per l’occasione che con grande impegno ed entusiasmo, stanno accrescendo da molti anni il nome della Città di Brindisi anche nel resto del mondo. Atleti fortemente competitivi nella esecuzione delle “Forme”, specialità in cui sono richieste doti di grande preparazione tecnica e fisica unitamente ad una capacità di concentrazione mentale e di stile.

Non è a meno l’impegno che deve necessariamente riservare il Maestro di una disciplina così difficile, che deve essere in grado di formare e preparare questi atleti nell’esecuzione delle “Forme” ed il Grand Master Cosimo Spinelli si dimostra sempre all’altezza della situazione.

L’ultimo successo è arrivato dalla partecipazione al campionato online “5° Han Wong Worldwide open Online Poomsae” organizzato dal Grand master Han Wong econ la collaborazione dei Maestri: Pinaki e Patrim Narayan Moitra. dove ha visto la partecipazione di: 200 atleti partecipanti, er un totale di 30 Società e 21 nazioni.

La “Pennetta Rosa”, ha conquistato: 4 medaglie d’oro; 2 argento e due bronzo.

Medaglia d’oro: Capasa Luciana, Cassiano Elisa Maria, Mevoli Federico e Spinelli Cosimo medaglia di argento: Melileo Edoardo e Moroni Francesca Gemma; medaglia di bronzo: Ferraro Sonia e Tafuri Lorenzo.

Un risultato che evidenzia il grande valore tecnico della Società che ormai da anni in continuazione forma e valorizza questi giovani atleti brindisini. Il Grand Master Han Wong, ha voluto ringraziare tutte le società ed atleti partecipanti al campionato dicendo: “Grazie al Vostro contributo , con le quote di iscrizione, avete dato un fortissimo aiuto alle famiglie meno fortunate in India e sostenuto i bambini ciechi i quali affrontano ogni giorno sfide uniche. Grazie, Grazie e ancora Grazie”