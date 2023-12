In un clima di festa e auspicio, la Confesercenti Provinciale di Brindisi estende i suoi più calorosi auguri per un eccezionale anno 2024 a tutti i cittadini della nostra provincia.

Il presidente Michele Piccirillo e il gruppo dirigente della Confesercenti desiderano condividere questo pensiero di augurio con particolare affetto agli associati e a tutte le imprese locali. Queste realtà, con tenacia e determinazione, stanno affrontando le sfide economiche scaturite dalla fase post-pandemica, dall’inflazione e dalle turbolenze geopolitiche.

È essenziale esprimere una profonda preoccupazione per lo stato economico delle famiglie e dei lavoratori del territorio. La riduzione della spesa familiare, principalmente a causa dell’incertezza sul futuro, richiede un impegno costante. La Confesercenti si pone come un attivo sostenitore del benessere delle imprese, agendo come un ponte verso soluzioni costruttive.

Uno degli obiettivi della Confesercenti è rafforzare la collaborazione con le amministrazioni locali e le associazioni territoriali. Questa sinergia è cruciale per dare voce alle esigenze del tessuto imprenditoriale e affrontare collettivamente gli impatti negativi derivanti dall’aumento dei costi delle materie prime, che continuano a influenzare i consumatori.

Dopo aver superato la pandemia e affrontato con determinazione i successivi anni decisamente difficili, siamo ora convinti che saremo in grado di interpretare al meglio le sfide future. Il 2024 sarà per noi un anno di rinascita.

La Confesercenti Provinciale di Brindisi augura a tutti un Felice Anno Nuovo, pronta a collaborare e sostenere la comunità locale nel percorso verso una ripresa condivisa.

Brindisi, 29 dicembre 2023