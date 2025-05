Talento, passione e crescita: gli esami di Officine Futura chiudono un anno di formazione teatrale a Fasano

Domenica 4 maggio si sono svolti presso la sede di Officine Futura, a Fasano, gli esami finali dei corsi di teatro, che hanno visto protagonisti gli allievi dei percorsi di formazione pre-accademica offerti dalla scuola. Una giornata intensa e carica di emozioni, che ha messo in luce il lavoro svolto durante l’intero anno: un cammino fatto di tecnica, ascolto, disciplina e creatività.

L’ambizioso percorso formativo denominato FuTUra Academy, ha coinvolto allievi attrici e attori provenienti da diversi comuni pugliesi, tra i 14 e i 22 anni guidati ad acquisire strumenti per arrivare consapevolmente ad una propria visione del mondo, attraverso un fermento laboratoriale permanente che si fa materia in forma di parola, movimento, audiovisivo e arte figurativa con un focus attivo sulla contemporaneità.

L’attività di questo triennio portata avanti dall’associazione SenzaConfine con la direzione artistica di Teresa Cecere e David Marzi, è nata in seno alla programmazione artistica dell’ATS Katharà per il Teatro Sociale, in collaborazione con Puglia Culture e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Sotto lo sguardo attento della commissione – composta da professionisti del settore teatrale (tra i quali il regista Federico Vigorito, la performer Lisa Angelillo, la docente universitaria Teresa Lussone) e docenti della scuola (per il canto Miriam Neglia e Anita Tarantino, per la danza Francesco Biasi, per la recitazione cinematografica Alberto Mocellin e gli stessi direttori David Marzi e Teresa Cecere rispettivamente per la recitazione, la dizione e il musical theatre) – gli allievi si sono esibiti in prove individuali e collettive, presentando scene, monologhi, coreografie, brani musicali e lavori originali, frutto di una preparazione accurata e di un percorso di crescita artistica e personale.

«È stata una giornata speciale, in cui si è respirato un senso profondo di comunità e passione per il teatro – ha commentato il team didattico -, gli esami non sono stati un punto d’arrivo, ma un’occasione per celebrare il processo, la fatica e la bellezza del percorso fatto insieme».

Officine Futura si conferma così un punto di riferimento per la formazione teatrale sul territorio, un luogo dove le nuove generazioni possono esplorare la propria voce artistica in un ambiente stimolante e inclusivo.

La scuola è già al lavoro per i prossimi appuntamenti che vedranno protagonisti al Teatro Sociale di Fasano gli allievi del primo anno in una trasposizione politicamente scorretta del Misantropo di Moliére, in scena il 30 giugno e gli allievi del terzo anno in una versione moderna di Antigone nella riscrittura di Jean Anouilh, in scena il 25 giugno.

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà