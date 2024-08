Sabato 17 agosto alle ore 21:00 nella centralissima piazza Sant’Oronzo di Ostuni si terrà la seconda edizione del Gran Galá di Ostuni, ideato, in collaborazione con il Comune di Ostuni da Donato Cosimo Spalluto, proprietario del Casbah Risto Café di Ostuni.

A condurre la serata il volto noto della Rai Peppe Convertini, assieme a Maria Liuzzi di Telenorba. Super ospiti sul palcoscenico due personalità artistiche molto diverse ma accomunati dallo stesso spirito; il famoso musicista Stefano Miceli, brindisino trapiantato a New York, con un repertorio tutto classico e Russell Russell, ballerino, coreografo e cantante newyorkese, da anni in Italia, apprezzatissimo in TV, recentemente in gara al programma televisivo The Voice Senior.

Durante la serata verrà assegnato il premio Casbah Award a personalità che si sono particolarmente distinte e contribuito allo sviluppo e alla riqualificazione del territorio.

Il Gran Galá di Ostuni devolverà beneficenza al Villaggio SOS Ostuni, comunità di accoglienza per minori.