Grande successo della Notte Bianca del Liceo Classico Marzolla, venerdì 13 Dicembre.

Alla presenza delle numerose Autorità convenute, tra cui il viceprefetto dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, il Comandante della Capitaneria di Porto Luigi Amitrano , il Comandante di Fregata della Brigata San Marco Renato Salipante, il Dott. Luigi Rubino per l’Ambito Territoriale di Brindisi, la Presidente della Croce Rossa di Brindisi Concetta Marra, si è tenuto l’evento che la Dirigente, prof.ssa Carmen Taurino e l’intera comunità scolastica del Liceo, ogni anno, da nove anni, mettono a punto per aprirsi al territorio portando in evidenza le competenze degli studenti, impegnati in performance di vario tipo, dal debate al teatro anche in lingua inglese, a laboratori didattico-immersivi, di ambito umanistico e di ambito scientifico, accomunati dal fil rouge delle emozioni connesse al ricordo e alla memoria.

Sapientemente guidati dai loro docenti, i ragazzi hanno dato vita a percorsi suggestivi, coinvolgenti ed entusiasmanti , dai quali emerge la loro preparazione culturale a tutto tondo, capace di far riflettere e sognare.

Il Marzolla, ancora una volta, rivela la sua eccellenza. Senza dubbio baluardo di una cultura capace di plasmarsi, di innovarsi e reinventarsi senza piegarsi, in disparate forme che hanno coinvolto il pubblico -numerosissimo- presente fino a notte tarda.