L’edizione 2022 del Work Camp dei Ragazzi, campus estivo gratuito promosso dalla Cooperativa Amani nell’ambito delle iniziative del Servizio “La Città dei Ragazzi”, volge al termine registrando oltre 150 presenze di bambini tra i 6 e gli 11 anni che, dal 27 giugno al 26 agosto, hanno trascorso le calde giornate estive in compagnia, all’insegna del divertimento e dell’amicizia, presso l’Oratorio della Parrocchia “San Giustino de Jacobis” (Quartiere Bozzano, Brindisi).

Accompagnati dagli educatori del Servizio, i giovani partecipanti al Work Camp hanno potuto arricchire il proprio bagaglio di esperienze trascorrendo le mattinate all’insegna di numerose attività: giochi, laboratori di riciclo, arte, cittadinanza, musica, sport (scherma, piscina, calcio, basket e pallavolo), animazione e visite guidate alla scoperta dei tesori del territorio.

Filo conduttore delle proposte l’Agenda 2030 e la scoperta dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile redatti dall’ONU. Durante le settimane di campus, infatti, sono stati proposti dei laboratori creativi rivolti a stimolare i giovani partecipanti verso una riflessione sulle azioni da intraprendere per costruire insieme un presente e un futuro migliore per il Pianeta e le persone che lo abitano, partendo dalla propria quotidianità. Il Work Camp ha inoltre coinvolto diverse realtà associative, sportive e culturali, locali che hanno contribuito a completare l’offerta formativa di qualità rivolta ai giovani partecipanti. L’I.C. Bozzano ha concesso anche l’utilizzo della palestra della scuola. In accordo con il Presidio Provinciale di Libera si sono svolti alcuni incontri di avvicinamento dei bambini alle giornate di memoria di alcune vittime innocenti di mafia, cercando di far passare i semi della legalità e della giustizia nei partecipanti.

Anche per questa edizione il Work Camp dei Ragazzi è stato organizzato, in modo del tutto gratuito, con l’intento di dare una risposta concreta alle numerose famiglie che sempre più spesso necessitano di un supporto concreto per l’organizzazione quotidiana e che intendono offrire ai propri figli occasioni educative e di intrattenimento di qualità. Gli stessi genitori, nei momenti di convivialità organizzati alla fine di ciascun modulo, hanno riportato, da una parte, il risvolto educativo che le singole attività hanno avuto e, dall’altra, l’entusiasmo con il quale i propri figli, ogni mattina, desideravano frequentare il Camp.

Il Work Camp 2022 è promosso dal Comune di Brindisi – Presidenza del Consiglio e Assessorato Politiche sociali, Cooperativa sociale “Amani”, Ambito Brindisi-San Vito dei Normanni, Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con la Parrocchia “San Giustino de Jacobis” di Brindisi.