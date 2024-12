Si è conclusa con un grandissimo successo la VI edizione della Notte delle Muse del Liceo Artistico e Musicale di Brindisi.

Una serata densa di emozioni in cui arte, musica e spettacolo si sono intrecciati all’unisono dando vita a un evento straordinario che ha lasciato letteralmente senza parole i numerosi visitatori presenti.

La serata si è aperta con i saluti del Dirigente, Prof.ssa Carmen Taurino e di alcuni ospiti: il comandante Sandro Desideri della Brigata San Marco, il dott. Antonio Sambati di Banca Intesa e la vicepresidente Mina Rosato della Croce Rossa di Brindisi .

Un viaggio nella storia del cinema alla scoperta dei Musical che hanno segnato intere generazioni, a partire dal Mago di Oz, con cui il percorso è iniziato, fino al più recente La la land, grazie alla guida di novelli ciceroni che hanno accolto gli ospiti con allegria e grande spontaneità.

Scenografie suggestive hanno fatto da cornice alle splendide performance dei ragazzi, guidati dalla Prof.ssa Arrigo e dal Dipartimento artistico. Un corpo di ballo d’eccezione ha arricchito lo spettacolo The Greatest showman, diretto dal Prof Donateo. Recitazione e musica hanno armoniosamente dato vita ai musical più belli della storia del cinema, catapultando gli spettatori, da una stanza all’altra, in una realtà da sogno, tra atmosfere soffuse e ambientazioni suggestive.

Gli attori, diretti dalla Prof.ssa Gorgoni e i musicisti guidati dalla Prof.ssa Guarino e da tutto il Dipartimento Musicale hanno condotto i visitatori in una serata magica, uno scrigno di competenze di grande livello.

Il percorso è stato arricchito anche dall’esposizione di manufatti in ceramica realizzati dagli studenti del Liceo artistico, guidati dalla Prof.ssa Valentino e dal Prof Carrozza, oggetti di pregio che hanno evidenziato le competenze artistiche dei ragazzi.

La Notte delle Muse ha messo in luce lo spessore artistico degli studenti del Simone Durano, ragazzi poliedrici e talentuosi che dalla recitazione al ballo, dalla musica al canto hanno lavorato in maniera sinergica collaborando fra loro, grazie anche supporto del rappresentante di Istituto, Lorenzo Balestra, classe 5 M.

Un evento dalle forti emozioni, frutto di grande lavoro di squadra, e palcoscenico di performance di alto livello, che centinaia su centinaia di ospiti hanno apprezzato fino a tarda serata.