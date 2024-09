Un tragico incidente si è verificato ieri sera, 17 settembre, lungo l’autostrada A16 nel tratto tra Candela e Lacedonia. L’episodio ha coinvolto una famiglia di Brindisi che viaggiava a bordo di una vettura uscita improvvisamente di strada, probabilmente a causa della foratura di uno pneumatico.

Dopo l’impatto contro il guardrail, il più giovane della famiglia, un 18enne, è sceso dall’auto incidentata, presumibilmente per cercare aiuto o chiamare i soccorsi. È stato in quel momento che un mezzo in transito lo ha travolto violentemente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con l’arrivo dell’elisoccorso che ha prestato le prime cure, intubando e trasfondendo il giovane prima di trasportarlo d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, dove il giovane è arrivato in codice rosso.

Secondo le ultime informazioni è ricovero in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia autostradale e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e svolgere i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.