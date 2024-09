Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta sulla SP87, tra Campo di Mare e Torre San Gennaro, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Due delle auto sono state protagoniste di un violento scontro frontale, causando gravi danni ai mezzi.

Fortunatamente, nonostante l’impatto, i feriti non sono rimasti incastrati nei veicoli. Tuttavia, i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale del 118, hanno assistito nelle operazioni di soccorso per estrarre in sicurezza le persone coinvolte e trasportarle rapidamente in ospedale.

Le condizioni delle due persone ferite non sono al momento note, ma il tempestivo intervento delle squadre di emergenza è stato fondamentale per garantire loro assistenza medica immediata.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico nella zona.