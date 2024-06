Con profonda tristezza, la redazione di Brundisium.net si unisce al dolore della famiglia Marino per la scomparsa del capostipite Tullio, padre di Marina e Fernando (presidente della New Basket Brindisi) e nonno di Tullio Marco (General Manager della società), Alessandro ed Edoardo.

Tullio era un uomo di grande cuore, sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno, sempre presente, con una parola di incoraggiamento o un gesto di generosità. La sua presenza era rassicurante e la sua saggezza un faro per tutti noi.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera imprenditoriale, si è sempre distinto per la sua eccezionale abilità, il garbo, e la disponibilità verso gli altri.

La sua capacità di innovare e di dirigere con saggezza e umiltà ha fatto sì che diventasse un punto di riferimento non solo per il mondo degli affari, ma anche per innumerevoli iniziative sportive e sociali, nella grande convinzione che lo sport fosse un potente strumento di crescita personale e comunitaria.

Il suo amore per la pallacanestro era palpabile ed ha segnato l’intero percorso della sua vita, legando indissolubilmente la sua famiglia e le generazioni future a questo splendido sport, in cui ritrovava valori come la lealtà, il lavoro di squadra e la determinazione.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto al dott. Tullio Marino, i funerali si terranno lunedì 1 luglio alle ore 15:30 presso la Cattedrale di Brindisi.