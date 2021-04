In Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Compagnia-Sezione Radiomobile, a conclusione delle indagini, hanno denunciato un 27enne del luogo, per false dichiarazioni sull’identità. In particolare, durante un controllo alla circolazione stradale eseguito dai militari, l’uomo ha fornito loro generalità totalmente false, al fine di evitare gli accertamenti sulla sua patente di guida, sospesa sin dall’anno 2018.