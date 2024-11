Un prestigioso riconoscimento accende i riflettori su Carovigno, il piccolo comune in provincia di Brindisi, che quest’anno celebra l’ingresso nella Guida Michelin di un suo ristorante stellato.

E’ il “Dissapore di Andrea Catalano” (via Pietro Micca 15) che aggiunge la seconda stella in provincia di Brindisi dopo il riconfermato “Due Camini” di Savelletri.

L’annuncio arriva dalla presentazione ufficiale della Guida Michelin Italia 2025, svoltasi oggi a Modena, che ha visto l’assegnazione di 33 nuove stelle, tra cui spicca una nuova eccellenza nella cucina pugliese.

Oltre alla consacrazione del ristorante “12 Apostoli” di Giancarlo Perbellini a Verona, insignito della terza stella, l’edizione di quest’anno ha premiato 36 nuovi ristoranti in tutta Italia, portando a 393 il numero di ristoranti stellati sul territorio nazionale.

L’importante riconoscimento sottolinea come la qualità della cucina italiana continui a espandersi in nuove aree, esaltando tradizioni e materie prime locali con tecniche innovative e sapienti.

L’orgoglio pugliese: Carovigno tra le eccellenze italiane

Tra le novità più emozionanti per la Puglia, la stella Michelin assegnata al ristorante “Dissapore” di Carovigno rappresenta un traguardo importante per il territorio.

Questo riconoscimento evidenzia l’impegno e la passione degli chef pugliesi nel valorizzare la cucina locale, reinterpretando i piatti tradizionali con un tocco moderno e raffinato. Il ristorante si distingue per la sua cucina creativa e ricercata, in cui ingredienti freschi e genuini si trasformano in piatti che celebrano la cultura gastronomica della regione.

Sul sito della Guida Michelin il ristorante viene cosi presentato:

Una stella : una cucina di grande qualità

Non lasciatevi scoraggiare dal dedalo di stradine del centro storico: una volta giunti a destinazione, vi attende una graziosa sala da pranzo – con pareti in calce e pietra, sovrastata da un soffitto a cupola – dove gustare una squisita cucina pugliese prodiga di ricette classiche del territorio, ottime materie prime, sapori inconfondibili. Tra i piatti vivamente consigliati: scampo “puramente istintivo”, peperone e zafferano. Vini pugliesi, italiani, internazionali per accompagnare la cucina eclettica di chef Andrea ed ottimo servizio capitanato da Franca, accogliente e istrionica; nella bella stagione, la terrazza a cielo aperto affaccia su tetti e vista mare!

Un’esperienza che vale il viaggio

Come dichiarato dal Direttore Internazionale delle Guide Michelin, Gwendal Poullennec, “Le nuove stelle testimoniano la vitalità della cucina italiana, con esperienze culinarie emozionanti che raccontano la qualità e la diversità dei prodotti della penisola.” L’ingresso di Carovigno nella Guida Michelin conferma questa tendenza, posizionando la Puglia non solo come una meta turistica per le sue bellezze naturali e culturali, ma anche come destinazione d’eccellenza per gli amanti della buona cucina.

Per gli abitanti e i visitatori della zona, questa nuova stella rappresenta un’opportunità per vivere e assaporare l’eccellenza della cucina pugliese, confermando la vocazione di Carovigno come punto di riferimento gastronomico nel panorama italiano.