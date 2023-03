Si comunica che in data odierna è stato rescisso consensualmente il contratto in essere tra la Happy Casa Brindisi e l’atleta Dikembe Dixson.

Da parte della società e dell’intero staff biancoazzurro vanno al giocatore i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, ringraziandolo per l’impegno profuso durante l’arco della sua permanenza a Brindisi.

Buona fortuna Kembe!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi