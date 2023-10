Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare la conferma della partnership con “Powering Srl”.

L’azienda entrata nella famiglia biancoazzurra in qualità di ‘Top Sponsor’ nella stagione 2019, conferma il proprio supporto alla società e alla pallacanestro brindisina.

“Il lavoro di squadra è uno degli elementi che più di ogni altro accomuna la nostra società e la Happy Casa Brindisi. Da una parte, centinaia di operatori che lavorano in sinergia per garantire il servizio migliore in qualsiasi punto dell’Italia, dall’altra, un gruppo di meravigliosi atleti perfettamente integrati in una grande squadra. È in questa ottica che siamo, anche quest’anno, partner di Happy Casa Brindisi, società ai vertici del campionato italiano di basket ormai da diversi anni, e che supporteremo nel suo percorso verso obiettivi sempre più ambiziosi.”

“Powering Srl” è, da anni, leader in Italia del noleggio di gruppi elettrogeni aziendali caratterizzati da una alta silenziosità che permette l’uso del generatore anche nelle fasce notturne nei centri abitati.

L’azienda, grazie agli attuali 51 centri logistici attivi in tutto il Paese garantisce, ai propri clienti, l’attivazione del noleggio più veloce d’Italia.

Una azienda operativa 365 giorni l’anno (7 giorni su 7) in grado di assicurare una copertura totale, su tutto il territorio nazionale, del servizio di noleggio, anche nei giorni festivi.

Formata da un grande team di operatori specializzati sempre pronti a partire grazie ad una flotta logistica di 286 mezzi, un parco macchine da 247 MVA e 42 Powerstations da 61.25 MVA, il tutto coordinato dalla Centrale Operativa con operatori in presenza h24 (7 giorni su 7).

Una azienda solida che, nella sua decennale esperienza sul campo ha lavorato, con riconosciuta professionalità, a fianco di numerose aziende di rilievo nazionale ed internazionale durante eventi di emergenza energetica.

Grazie per il vostro sostegno e #ForzaBrindisi

