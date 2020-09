Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo di partnership con l’azienda ‘Business Center’ di Apricena, Silver Sponsor per la nuova stagione sportiva 2020/2021.

Una partnership avviata e interrotta prematuramente, causa sospensione delle attività sportive, nella scorsa annata, che quest’anno prosegue con rinnovato entusiasmo, per affrontare nuove importanti sfide assieme.

Durante il lockdown ‘Business Center’ ha provveduto alla sanificazione del ‘PalaPentassuglia’, in tutte le sue sedute e uffici, e del ‘PalaMalagoli’ per conto del Comune di Brindisi.

L’azienda del patron Matteo Leggieri ha provveduto anche alla derattizzazione dell’ambiente esterno sito in Contrada Masseriola.

Una qualità nel sistema, nelle attrezzature e nel personale altamente qualificato impiegato che permette oggi alla ‘Business Center’ di essere confermarsi leader nel settore della Sanificazione e della Disinfestazione ambientale a 360 gradi, rispettando norme ristrettive e garantendo standard di sicurezza ai massimi livelli.

«La nostra azienda – spiega Matteo Leggieri – nasce dalla volontà di sviluppare un progetto imprenditoriale in grado di offrire servizi primari di sanificazioni ambientali, disinfestazioni contro ogni tipo di insetto e parassita in aree pubbliche, strutture ricettive, scuole, ospedali, cliniche, uffici pubblici, oltre a derattizzazione, manutenzione, giardinaggio, servizi di pest e outsourcing».

Nuove pagine da scrivere insieme: #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi