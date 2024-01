Happy Casa Brindisi comunica di aver risolto consensualmente, in data odierna, il rapporto contrattuale che legava l’atleta JaJuan Johnson alla società biancoazzurra.

Al giocatore va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.



Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi